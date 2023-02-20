living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رواية من الداخل.. هكذا يقضي ألفيس حياته في السجن

20
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف أحد السجناء حياة نجم كرة القدم السابق داني ألفيس داخل السجون، بعد أن أمضى 30 يوما في السجن بتهمة اغتصاب فتاة.
 
وقال السجين في مركز بريانس الثاني الإصلاحي في مدينة برشلونة، حيث يحتجز داني ألفيس، عن تفاصيل حول الحياة اليومية لظهير برشلونة الأيمن السابق في السجن.
 
في 20 يناير 2023، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ألفيس وتم حبسه دون كفالة بتهمة الاعتداء الجنسي. اعتقال ألفيس جاء بعد اتهام فتاة له باغتصابها داخل ناد ليلي، وهو ما أشارت له كاميرات المكان.
 
ألفيس داخل السجن
 
وقال السجين إن ألفيس جاد، ويحاول أن يمر دون أن يلاحظه أحد، بل ويساعد زملائه الآخرين من خلال الدفع لهم لشراء أشياء قد يحتاجون إليها.
 
وقال السجين لبرنامج تلفزيوني إسباني "إنه يساعد حيثما يستطيع".
 
وأضاف: "إنه يحاول أن يمر دون أن يلاحظه أحد وهو لطيف للغاية مع الناس. لا يتصرف كنجم. بالرغم من أن المسؤولين يحاولون الاقتراب منه".
 
ولا تزال التحقيقات مستمرة في قضية اغتصاب الفتاة، بينما يقضي أحد أفضل المدافعين عبر تاريخ كرة القدم حياته في السجن، وهي القضية التي تشغل الإعلام الإسباني والبرازيلي على حد سواء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout