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نيمار يغادر الملعب باكيا بعد إصابته أمام ليل

20
FEBRUARY
2023
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أصيب باريس سان جرمان بضربة كبيرة بخسارته جهود نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي تعرض لإصابة قوية، اليوم الأحد، أمام ليل، وذلك في ختام منافسات المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتلقى نيمار، في حدود الدقيقة 51، إصابة قوية في كاحله الأيمن إثر احتكاك مع بنجامان أندريه، جعلته يغادر الملعب على حمالة، فيما رصدته عدسات المصورين وهو يضع يديه على رأسه ويذرف الدموع.
 
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه يبدو أن نيمار "تعرض مرة أخرى لإصابة قوية في كاحله"، وذلك في الوقت الذي يحتاج الفريق الباريسي خدماته بشدة في منافسات دوري أبطال أوروبا.
 
وفي مونديال 2022، تعرض البرازيلي لإصابة خطيرة في نفس الكاحل، حيث عانى من التواء في الكاحل الأيمن خلال دور المجموعات.
 
ولم يكشف سان جرمان حتى الآن تفاصيل عن إصابة لاعبه البالغ من العمر 31 عاما، ومدة غيابه عن الملاعب.
 
هذا ورغم خبر نيمار السيئ، إلا أن رفاق ليونيل ميسي المتصدرين حققوا فوزا قاتلا على ليل 4-3.
 
وفي سيناريو جنوني، أهدى النجم الأرجنتيني ميسي فريقه النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز من ركلة حرة بقدمه اليسرى تجاوزت الحائط لتصطدم بأسفل القائم الأيسر للحارس لوكاس شوفالييه وتهز الشباك (90+5).
 
وسجل كيليان مبابي الهدفين الأول والثالث (17 و87)، ونيمار الثاني (17). وتناوب على تسجيل ثلاثية ليل، بافوديه دياكيتيه (24) والكندي جوناثان ديفيد (58 من ركلة جزاء) وجوناثان بامبا (69).
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