قدوس يوجه التحية لصديقه الراحل.. ويشكر الحكم

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أثنى نجم أياكس أمستردام محمد قدوس على حكم مباراة فريقه في الدوري الهولندي أمام سبارتا روتردام، الأحد، بسبب التغاضي عن منحه بطاقة صفراء بعدما خلع قميصه.

وسجل قدوس هدفا رائعا في فوز فريقه برباعية نظيفة، ليخلع قميصه بشكل غير كامل مرسلا تحية إلى زميله في منتخب غانا كريستيان أتسو، الذي توفي من جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا.

وكان قدوس يرتدي قميصا آخر كتب عليه: "ارقد في سلام يا أتسو".

وقال صاحب الـ22 عاما عقب اللقاء: "لدينا قوانين في كرة القدم لكن هذا يتخطى كرة القدم، إنها مسألة حياة أو موت".

وتابع: "الحكم أخبرني أن خلع القميص ممنوع، لكنه تفهم أن الموقف أكبر من كرة القدم. أوجه احترامي لهذا الحكم".

ماذا حدث؟

• السبت أعلن التركي مراد أوزون محمد وكيل أعمال أتسو لاعب هاتاتي سبور التركي، العثور على جثمان الأخير تحت المبنى الذي كان يقيم فيه جنوبي تركيا، بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

• أتسو الذي رحل عن عمر 31 عاما كان ضمن عداد المفقودين في هاتاي في السادس من فبراير الجاري، بعدما تسبب زلزال بقوة 7.8 درجة في انهيار المبنى الذي كان يسكنه.

• أوزون قال للصحفيين في هاتاي: "عثر على جثمان أتسو تحت الأنقاض. حاليا لا يزال يتم إزالة المزيد من الأنقاض. كما عثر على هاتفه".

• مدير هاتاي سبور قال إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه على قاسم باشا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في الخامس من فبراير.