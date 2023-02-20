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"ضربة ثلاثية" لريال مدريد قبل موقعة ليفربول

20
FEBRUARY
2023
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تحوم الشكوك حول مشاركة ثلاثي ريال مدريد كريم بنزيمة وأورلين تشواميني وتوني كروس أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
 
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الثلاثي لم يتدرب مع ريال مدريد، الأحد، مع تبقي يوم واحد على السفر إلى إنجلترا، كما لم يتواجد الثلاثي في قائمة مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا، السبت، في الدوري الإسباني.
 
تدرب كريم بنزيمة بمفرده، الأحد، وشارك مع الفريق في بعض الأجزاء من الجانب البدني دون أن يتواجد في باقي المران مما يدل على أنه لم يتعاف بعد من الذي شعر به أمام إلتشي.
 
يغيب توني كروس بسبب التهاب في المعدة والأمعاء وهو ما تسبب في غيابه عن آخر مباراتين، ويعتمد الأمر على ما إذا كان قد تعافى جسديا لأنه في هذا المرض التي عانى منها فقد الكثير من وزنه.
 
لم يتواجد تشواميني في قائمة ريال مدريد أمام أوساسونا بسبب الإصابة بالإنفلونزا وبالتالي فإن غيابه عن تدريبات الأحد أمر منطقي ومن المنتظر أن يستطيع السفر إلى ليفربول.
 
ولعب ريال مدريد مع ليفربول 9 مرات من قبل، حيث فاز الفريق الإسباني بـ5 مباريات مقابل 3 لليفربول وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.
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