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تعادل العهد والنجمة يثبت صدارة الأنصار

19
FEBRUARY
2023
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تعادل العهد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني مع النجمة الثالث 1 - 1 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية ايابا من مجموعة الصدارة للفرق التي احتلت المراكز الستة الاولى في الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.

وبكر وليد شور في افتتاح التسجيل للعهد اثر مجهود فردي، بعدما تلقى تمريرة من الاسكوتلندي لي اروين، فلعب الكرة متخطيا علي حمام وارسلها ارضية الى شباك الحارس علي السبع.

وجاء الفرج للنجمة في الدقيقة 82 من "بنالتي" احتسبها الحكم علي رضا، اثر خطأ ارتكبه الحارس مهدي خليل داخل المنطقة. وانبرى البرازيلي ماتيوس للكرة وارسلها ارضية الى يسار الحارس خليل الذي ارتمى على الجهة المعاكسة.

وبهذه النتيجة احتفظ الانصار بالصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن العهد، فيما بقي النجمة على مسافة اربع نقاط.

وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، فاز شباب الساحل على مضيفه الشباب الغازية 2 - 0، سجلهما علي الفضل وحسين خليفة في الدقيقتين 23 و 90.

مجموعة الهبوط

وفي المرحلة الثانية ايابا من مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12، حقق السلام زغرتا فوزا عزيزا على مضيفه الحكمة بيروت 2 - 1 في المرداشية، بعدما سبق له الفوز عليه مرتين في جونية هذا الموسم. وقد حول السلام تأخره الى فوز، وجاءت الاصابة الثانية عبر لاعبه البرازيلي جيرونيمو من ضربة مقصية خلفية من داخل المنطقة. وبذلك رفع الفريق الزغرتاوي رصيده الى عشر نقاط في المركز الاخير، بفارق نقطة عن الاخاء الاهلي عاليه، واثنتين عن الحكمة.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، تعادل طرابلس الرياضي مع ضيفه الصفاء 1-1.

وعلى ملعب امين عيد النور البلدي في بحمدون، تعادل الاخاء الاهلي عاليه مع ضيفه التضامن صور سلبا 0 - 0.

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