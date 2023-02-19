الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لألعاب القوى أقرّت البيانين الاداري والمالي بالاجماع

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أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لألعاب القوى البيانين الاداري والمالي لعام 2022 بالاجماع خلال الجمعية العمومية السنوية العادية التي عقدت في مقر الاتحاد بالدكوانة.وحضر رئيس الاتحاد رولان سعادة ونائبته ناديا نعمة وامين السر وسيم الحولي وامينة الصندوق ماريا كيفوركيان والأعضاء نديم عبود وجوزيف ساسين وفيليب بجاني ومندوبو 15 ناد يحق لها التصويت من اصل 24.

في البداية اعلن سعادة عن تأمّن النصاب القانوني وهو النصف زائد واحد ليعلن افتتاح الجلسة.ثم رحّب بالحاضرين واشار الى ان عام 2022 كان حافلاً بالنشاطات المحلية والخارجية على الرغم من الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه لبنان منذ اكثر من ثلاث سنوات.وطمأن الى ان العاب القوى اللبناني بألف خير رغم الظروف ومشيراً الى ان الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الاندية وعلى علاقة وطيدة مع جميع العاملين باللعبة من اداريين وفنيين وحكام ولاعبين ولاعبات وغيرهم.ونوّه بالعلاقة الوطيدة بين اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد لما فيه مصلحة اللعبة وتطورها ومعتبراً ان ابواب الاتحاد مفتوحة امام الجميع لأي استيضاح او استفسار .كما وجّه الشكر الى رجال الصحافة والاعلام الذين يواكبون اخبار اللعبة على مدار السنة.

ثم تلا أمين عام الاتحاد وسيم الحولي محضر الجلسة السابقة للجمعية العمومية التي انعقدت في 22 كانون الثاني من عام 2022 وجرى اقراره بالاجماع.كما تلا البيان الاداري لعام 2022 الذي يسرد بالتفصيل نشاطات الاتحاد الادارية والفنية والأرقام المسجلة وغيرها بصورة واضحة وجرى اقراره بالاجماع بعد مناقشته.بدورها تلت امينة صندوق الاتحاد ماريا كيفوركيان البيان المالي المفنّد بالأرقام الدقيقة والشفافة من واردات وصادرات بصورة وافية وجرى التصديق عليه بالاجماع بعد مناقشته .كما جرى اقرار روزنامة عام 2023 الحافلة بالنشاطات المحلية والخارجية والموازنة المرتقبة للعام الجاري.

وبعدما لم يتأمن النصاب للجلسة الاستثنائية وهو الثلثين لاقرار بعض التعديلات على النظام تقرّر تأجيلها الى الساعة الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل الواقع فيه 25 شباط الجاري في مقر الاتحاد وتكون قانونية بحضور النصف زائد واحد من الاندية .