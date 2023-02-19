living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لألعاب القوى أقرّت البيانين الاداري والمالي بالاجماع

19
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لألعاب القوى البيانين الاداري والمالي لعام 2022 بالاجماع خلال الجمعية العمومية السنوية العادية التي عقدت في مقر الاتحاد بالدكوانة.وحضر رئيس الاتحاد رولان سعادة ونائبته ناديا نعمة وامين السر وسيم الحولي وامينة الصندوق ماريا كيفوركيان والأعضاء نديم عبود وجوزيف ساسين وفيليب بجاني ومندوبو 15 ناد يحق لها التصويت من اصل 24.
 
في البداية اعلن سعادة عن تأمّن النصاب القانوني وهو النصف زائد واحد ليعلن افتتاح الجلسة.ثم رحّب  بالحاضرين واشار الى ان عام 2022 كان حافلاً بالنشاطات المحلية  والخارجية على الرغم من الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه لبنان منذ اكثر من ثلاث سنوات.وطمأن الى ان العاب القوى اللبناني بألف خير رغم الظروف ومشيراً الى ان الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الاندية وعلى علاقة وطيدة مع جميع العاملين باللعبة من اداريين وفنيين وحكام ولاعبين ولاعبات وغيرهم.ونوّه بالعلاقة الوطيدة بين اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد لما فيه مصلحة اللعبة وتطورها ومعتبراً ان ابواب الاتحاد مفتوحة امام الجميع لأي استيضاح او استفسار .كما وجّه الشكر الى رجال الصحافة والاعلام الذين يواكبون اخبار اللعبة على مدار السنة.
 
ثم تلا أمين عام الاتحاد وسيم الحولي محضر الجلسة  السابقة للجمعية العمومية التي انعقدت في 22 كانون الثاني من عام 2022 وجرى اقراره بالاجماع.كما تلا البيان الاداري لعام 2022 الذي يسرد بالتفصيل  نشاطات الاتحاد الادارية والفنية والأرقام المسجلة وغيرها بصورة واضحة وجرى اقراره بالاجماع بعد مناقشته.بدورها تلت امينة صندوق الاتحاد ماريا كيفوركيان البيان المالي المفنّد بالأرقام الدقيقة   والشفافة من واردات وصادرات بصورة وافية وجرى التصديق عليه بالاجماع بعد مناقشته  .كما جرى اقرار روزنامة عام 2023 الحافلة بالنشاطات المحلية والخارجية والموازنة المرتقبة  للعام الجاري.
 
وبعدما لم يتأمن النصاب للجلسة الاستثنائية وهو الثلثين لاقرار بعض التعديلات على النظام تقرّر تأجيلها الى الساعة الخامسة والنصف من مساء السبت المقبل الواقع فيه 25 شباط الجاري في مقر الاتحاد وتكون قانونية بحضور النصف زائد واحد من الاندية .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout