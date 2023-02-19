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غادرت بعثة لبنان للسيدات بالكرة الطائرة الشاطئية للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها قطر بين 21 و25 شباط الجاري.

وتضم البعثة:الدكتور ايلي موسى(رئيساً)،خليل الكفوري(ادارياً)،وليم الاسمر(مدرباً وطنياً)،الفريق الأول مؤلف من ميرفيت حمزة وميرنا شيخو والفريق الثاني مؤلف من سارة عكاري ونور حمزة.

وقبيل المغادرة، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف برئيس البعثة الدكتور موسى متمنياً التوفيق لها في الاستحقاق الاقليمي باسمه وباسم عائلة اللعبة.

والبطولة الاقليمية تندرج ضمن اطار الدورات التي تقام بهدف التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستجري العام المقبل في باريس.