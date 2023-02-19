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كريستيان أتسو.. قصة الهدف الذي قتل صاحبه في الزلزال

19
FEBRUARY
2023
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مساء الأحد 5 فبراير، كانت مباراة في الدوري التركي الممتاز تجرى على ملعب هاتاي الجديد، بين صاحب الدار فريق "هاتاي سبور" وضيفه فريق "قاسم باشا"، وعلى مدار 82 دقيقة استمرت النتيجة سلبية، حتى قرر مدرب "هاتاي سبور" فولكان ديميريل، النظر إلى دكة البدلاء؛ ليدفع بالمهاجم الدولي الغاني كريستيان آتسو، بدلا من ريان عابد.
 
 
مع دخول أتسو ضغط فريقه الذي يملك في حصيلته 20 نقطة، والساعي للهروب من منطقة الخطر، لتحقيق الفوز فيما تبقى من دقائق في عمر المباراة، ومع نهاية الوقت الأصلي قرر الحكم احتساب 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع، ليتمكن النجم الغاني من إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة.
 
عمت الفرحة في المدرجات بين جماهير الفريق الذي ارتفع رصيده إلى 23 بفضل هذا الهدف، ووصل إلى المركز الـ14 في جدول المسابقة، بعيدا عن مراكز الهبوط.
 
لكن أتسو سيئ الحظ لم يكن يعلم أن هذا الهدف سيكون السبب في مقتله خلال الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد بعد ذلك بيوم واحد، في 6 فبراير، ضمن أكثر من 39 ألف شخص في تركيا.
 
تراجع في اللحظة الأخيرة
 
كان من المقرر أن يسافر أتسو من جنوب تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر، وقال فاتح إيليك، مدير "هاتاي سبور"، إن الغاني اختار البقاء مع النادي بعد تسجيله هدف الفوز في مباراة السوبر ليغ، كما أن "أتسو أراد أن يلعب أكثر، وطلب الإذن من مدربه للمغادرة".
 
اشترى اللاعب تذكرة للسفر إلى إسطنبول، ومن هناك إلى فرنسا، كان سيبحث عن نادٍ آخر يمكنه الحصول معه على مزيدٍ من الوقت في الملعب.
 
حسب إيليك، فإن أتسو لم يكن سعيدا؛ لأنه قبل المباراة ضد "قاسم باشا"، كان شارك في مباراتين فقط في الدوري طوال الموسم.
 
تابع: "كانت هناك وحدة كبيرة (بين الفريق) بعد المباراة. احتضان المدرب فولكان ديميريل لأتسو، واحتفال أتسو في الملعب، وفي وقت لاحق في غرفة الملابس، سيكون أمام عيني إلى الأبد".
 
اعتبر أن ذلك "كان قدره. كانت لديه تذكرة للذهاب لكن لأنه سجل، غير رأيه بشأن المغادرة".
 
أنهى كلامه قائلا: "كان ضحية زلزال في أسعد أيامه. هذه مأساة بالمعنى الحرفي للكلمة".
 
 
 إعلان الوفاة
 
يوم السبت، أعلن وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو، أنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي يعيش فيه بعد الزلزال المدمر، وأكد ذلك مراد أوزون محمد، وكيل أعمال اللاعب.
 
مسيرة حافلة
 
انضم الجناح الغاني (31 عامًا) في سبتمبر الماضي من نادي "الرائد" السعودي إلى "هاتاي سبور" الذي يشغل فيه تانر صفوت منصب المدير الرياضي.
 
قبل ذلك، أمضى آتسو 5 مواسم في "نيوكاسل" بين 2016 و2021.
 
سجل آتسو، الأحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي "قاسم باشا" (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.
 
خاض آخر مبارياته الدولية في سبتمبر 2019، علما بأنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل، لكنه غاب عن نهائيات مونديال قطر 2022.
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