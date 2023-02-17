مؤسسة الفيفا تتبرع بمبلغ من المال لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

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أعلنت مؤسسة الفيفا اليوم الجمعة عن التبرع بمليون دولار أميركي لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا، بحسب ما نشر في الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم على الإنترنت.

وجاء في بيان رسمي: "تعتزم مؤسسة فيفا تقديم مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية طارئة في أعقاب الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا الذي أودى بحياة أكثر من 42000 شخص وترك الكثيرين دون مأوى في درجات الحرارة المنخفضة".

وتابع الاتحاد الدولي: "بعد التشاور مع الاتحاد التركي لكرة القدم والاتحاد السوري لكرة القدم، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية (المنظمات غير الحكومية)، سيتم استخدام المساعدة لشراء وتوزيع المواد الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية المؤقتة والطارئة".

وأضاف: "سيتواصل التعاون مع كلا الاتحادين التركي والسوري لمراقبة الوضع واتخاذ قرارات بشأن أي إجراءات إضافية".