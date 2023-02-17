فيفا يحسم جدل "أزمة الزمالك".. ومرتضى منصور يرد

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رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخيرا على نادي الزمالك، الذي لجأ له، بعد دخوله في "أزمة" تسجيل اللاعبين مع الاتحاد المصري للكرة.

واشتعلت الأسبوع الماضي، أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضي في مصر بعد إغلاق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية، وفشل الزمالك بتسجيل لاعبيه الجدد، حتى يتم سداد دفعة من المديونية، وفقا لما أشار اتحاد الكرة.

بيان رسمي من اتحاد الكرة المصري

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا جاء كالتالي:

تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي.

في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.

قام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.

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رد الفيفا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تلقيه رد من نظيره الدولي بشأن أزمة عدم قيد ثلاثي الزمالك.

وقال الاتحاد المصري في بيانه:

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

تعليق مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن نهاية أزمة عدم قيد ثلاثي الفريق.

وكتب رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية في فيسبوك:

أخيرا انتصر صوت العقل. هذا الخبر السعيد لجماهير الزمالك العاشقة للكيان تم إبلاغنا به منذ صدوره وانتظرنا البيان الرسمي لاتحاد الكرة المصري حتي نعلنه من جانبنا.

مدير النادي والمدير المالي في طريقهما إلى الاتحاد حالا لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية.

والحمد لله سيتم قيد اللاعبين الثلاثة ليشاركوا في المباريات.

شكرا لكل من ساهم في إنهاء هذه الأزمة.