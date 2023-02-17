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دورة صقل في اتحاد التايكواندو

17
FEBRUARY
2023
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نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو دورة صقل وتخريج ممتحنين الذين يضعون النقاط في امتحانات الترقية للاعبي التايكواندو وذلك في مقر نادي المون لاسال(عين سعادة) بمشاركة نحو 30 شخص.وحضر عضو الاتحاد الغراند ماستر ايلي نعمة ورئيس لجنة الامتحانات الغراند ماستر انور نعمة ونائبه الغراند ماستر جورج مخول والمقرر الغراند ماستر سليم غنيمة وعضوا اللجنة الماستر كريستيان ابو جودة والماستر قيصر حمصي .
 
في بداية الدورة، نقل ايلي نعمة تحيات رئيس اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفة والأعضاء متمنياً للجميع التوفيق  .وخلال الدورة جرى شرح طريقة تحضير الامتحانات وكيفية وضع النقاط وتقييم أداء اللاعبين.
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