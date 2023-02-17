حلم المشاركة في بطولات التايكوندو الدولية يراود شبانا في غزة

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على أحد شواطئ غزة، يتدرب شبان بجدية على ممارسة حركات التايكوندو، مع مدربهم باسل أبو شمالة، ويأملون تحقيق حلمهم في المشاركة ببطولات التايكوندو الدولية.

وقال أبو شمالة: "نحن أول فريق في فلسطين يمارس رياضة التايكوندو الاستعراضي، فريق يدمج حركات التايكوندو التقليدي بحركات الجمباز والأكروبات".

وقال المتدرب محمد السقا: "طموحاتنا وأحلامنا لا تتحقق دائما، نأمل أن نشارك في بطولة نتفاجأ بإغلاق المعابر، وهذا الشيء يمنعنا أن نشارك في البطولات الدولية".

هؤلاء المتدربون الشبان الخمسة عشر، يلتقون يوميا لممارسة حركات التايكوندو التقليدية وتمارين أخرى منذ اختيارهم لهذه الرياضة، إما على شاطئ البحر في غزة أو في مركز صغير يعاني من قلة التمويل.

الشبان يأملون بتحقيق حلمهم بأن يصبحوا أبطال العالم في رياضة التايكوندو، والوصول للنجومية.