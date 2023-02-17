بالفيديو.. "علقة ساخنة" لحكم في مباراة كرة قدم نسائية

A + A -

تلقى حكم لقاء في مباراة بدوري كرة القدم النسائية في الكونغو الديمقراطية "وصلة ضرب مبرح"، بعد قرار لم يعجب لاعبات الفريق الخاسر.

ففي لقاء بين موتيما بيمبي ومازيمبي، رفض الحكم منح ركلة جزاء طالب بها الفريق الأول، مما أثار غضب اللاعبات والجهاز الفني.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة لاعبات موتيما بيمبي يركضن خلف الحكم، الذي كان يفر منهن ممسكا بطاقة حمراء في يده.

إلا أن الحكم في النهاية وقع بين أيادي اللاعبات والجهاز الفني للفريق، وتلقى "علقة ساخنة".

وحدثت الواقعة عندما كان فريق موتيما بيمبي متأخرا في المباراة بنتيجة 1-5.