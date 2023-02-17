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سلة: انطلاق النسخة الثالثة لبطولة الجالية اللبنانية في الامارات

17
FEBRUARY
2023
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انطلقت النسخة الثالثة لبطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة من تنظيم " سبورتس مانيا - دبي" وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي  والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.
 
هذه البطولة تجمع ثمانية فرق مؤلفة من لاعبين لبنانين مغتربين في الامارات يتنافسوا من اجل احراز اللقب.
 
وجاءت  نتائج المباريات الافتتاحية كالآتي: فاز فريق بيبلوس على فريق طرابلس وكان أفضل لاعب في المباراة فيليب نادر .وفي المباراة الثانية فاز فريق زحلة على فريق صيدا وكان غسّان مورادوج أفضل لاعب في المباراة. أما في المباراة الثالثة فقد حقق فريق بيروت الفوز على حساب فريق جونيه وكان أفضل لاعب طارق خرسان. واختتم الاسبوع بفوز فريق صور على فريق بعلبك ونال وليد زيدان جائزة أفضل لاعب في المباراة.
 
اما نتائج الاسبوع الثاني فجاءت على الشكل التالي:حقق فريق بيبلوس فوزه الثاني في البطولة وجاء على حساب بعلبك بتألق اللاعب رواد رحمة. وكان فريق بيروت فاز على طرابلس بفضل مجهود لاعبه جوني نمر. وفي المباراة الثالثة، حقق زحلة الفوز على حساب جونيه وكان بول فغالي افضل لاعب في المباراة. وختام الاسبوع الثاني شهد فوز ثاني لصور على حساب صيدا.
 
يذكر ان جميع المباريات تنقل على صفحة "سبورتس مانيا" على الفايس بوك.
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