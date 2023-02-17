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والد ميسي يحسم جدل عودة "البرغوث" لبرشلونة

17
FEBRUARY
2023
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علّق خورخي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مستقبل ابنه مع باريس سان جرمان، وإمكانية عودته لبرشلونة، بعد تقرير من صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أشار لذلك.
 
 
وزعم تقرير "ليكيب" يوم الأربعاء، أن ميسي رفض تجديد عقده مع سان جرمان، والذي وقعه قادما من برشلونة في عام 2021.
 
وأثار ظهور خورخي في برشلونة مؤخرا، حديث الصحف باحتمالية عودة "البرغوث" إلى كامب نو في الموسم المقبل، إلا أن والد النجم الفائز بكأس العالم 2022، قال: "لا أعتقد أن ليو سيلعب مع برشلونة مرة أخرى".
 
وقال خورخي في تصريح لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم نتحدث مع لابورتا، ولا يوجد أي عرض من برشلونة".
 
وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في رؤية ابنه يلعب لبرشلونة مجددا، قال خورخي: "الحياة تأخذ منعطفات كثيرة".
 
وكانت تقارير صحفية رياضية قد أشارت إلى أن الدوري الأميركي سيكون وجهة ميسي القادمة، وتحديدا نادي "إنتر ميامي".
 
تقارير أخرى تحدثت عن انفتاح ميسي لفكرة العودة للعب مجددا في الدوري الإسباني، بصفوف "البلوغرانا".
 
رحلة ميسي مع برشلونة
 
انضم ميسي لأكاديمية برشلونة لكرة القدم في سن الـ13 عاما.
 
لعب مع الفريق الأول في عام 2002 وحتى صيف 2021.
 
حقق النجم الأرجنتيني مع برشلونة 35 لقبا، وسجل 672 هدفا خلال 778 مباراة بقميص الفريق بجميع المسابقات التي خاضها.
 
ينتهي عقد ميسي مع "النادي الباريسي" الصيف المقبل.
 
واضطر نجم "راقصي التانغو" للرحيل عن الدوري الإسباني في صيف 2021، لفشل برشلونة بتجديد عقده بسبب قواعد "اللعب المالي النظيف" في "الليغا".
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