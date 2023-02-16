قمة برشلونة ويونايتد تنتهي على وقع تعادل مثير والحسم يتأجل للإياب

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عاد مانشستر يونايتد الإنكليزي بتعادل مثير من أرض برشلونة 2-2، في ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي على أرضية ملعب كامب نو التاريخي الثلاثاء.

وسجل للبرسا ماركوس ألونسو 50، والبرازيلي رافيينا 76، فيما وقع على هدفي الضيف الإنكليزي نجمه ماركوس راشفورد 59 ومدافع برشلونة الفرنسي جيوليس كوندي 59.

وخرج نجم خط الوسط الكتالوني بيدري متأثراً بالإصابة في الدقيقة 41.

ويقام لقاء الإياب يوم الخميس القادم على أرضية ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وبعدما اعتادا على أضواء مسابقة دوري الأبطال التي جمعتهما مرتين في المباراة النهائية عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصراً، وجد العملاقان نفسيهما يتصارعان على بطاقة التأهل الى ثمن نهائي "يوروبا ليغ" نتيجة حلول النادي الكاتالوني ثالثاً في مجموعته في دوري الأبطال ويونايتد ثانياً في مجموعته في "يوروبا ليغ".

وخلافاً لما كان عليه الوضع حين فشل برشلونة في التأهل عن المجموعة الثالثة بحلوله خلف بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي، ويونايتد بحلوله وصيفاً في مجموعته الخامسة خلف ريال سوسييداد الإسباني، يقدّم الفريقان مستويات رائعة في الدوري المحلي إذ يتصدر الأول بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد فيما يحتل ضيفه المركز الثالث بقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ بفارق 5 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف أمام أرسنال.

وتعود المواجهة الأخيرة بينهما الى عام 2019 حين كان يونايتد غارقاً في السبات الذي دخل فيه منذ اعتزال المدرب الأسطوري الاسكتلندي أليكس فيرغوسون عام 2013، وبرشلونة في مستهل مرحلة التراجع.

في حينها خرج برشلونة منتصراً في ذهاب ربع النهائي 1-0 خارج أرضه، قبل أن يجدد الفوز إياباً 3-0 بفضل ثنائية لنجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أرقام:

- لم يخسر برشلونة في جميع مبارياته الست على أرضه ضد مانشستر يونايتد (فاز 3 وتعادل 3).

- سجل مانشستر يونايتد الأهداف في آخر 19 مباراة خاضها خارج أرضه في جميع المسابقات الأوروبية (إجمالي 36 هدفًا)، منذ تعادله 0-0 على ملعب أريزونا في أكتوبر 2019.

- تلقت شباك برشلونة تسعة أهداف في خمس مباريات على أرضها في المسابقة الأوروبية والكأس هذا الموسم، مقابل هدف واحد فقط في 10 مباريات في الليغا على ملعب نو كامب.

- سجل ماركوس راشفورد 22 هدفًا في 35 مباراة في جميع المسابقات لمانشستر يونايتد هذا الموسم، وهو أفضل سجل له في موسم واحد (22 هدفًا في 44 مباراة في 2019-20).

- شارك رافينيا لاعب برشلونة في خمسة أهداف في مبارياته الأربع ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات ، حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة.

- كانت الليلة هي المرة الرابعة التي يسجل فيها رافينيا ويساعد في مباراة لبرشلونة هذا الموسم ، أكثر من أي لاعب آخر في الليغا في جميع المسابقات.