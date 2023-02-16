مايكل جوردان يتبرع بعشرة ملايين دولار لمنظمة غير ربحية في عيده الستين

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سيتبرع أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بمبلغ قياسي قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة "مايك اي ويش" (تمنى أمنية) للاحتفال بعيد ميلاده الستين الجمعة، وفق ما جاء في بيان الأربعاء.

يُعتبر تبرع نجم شيكاغو بولز السابق لهذه الجمعية والذي يهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامَين و18 عامًا والذين يعانون من أمراض خطيرة، الأكبر في تاريخ المنظمة غير الربحية ومقرها ولاية أريزونا والتي تأسست منذ 43 عامًا.

يملك حامل لقب دوري "أن بي ايه" ست مرات ارتباطاً طويلاً مع المنظمة، حيث عمل أولاً معها في عام 1989.

وجاء في بيان للمؤسسة أن الملياردير الذي سيبلغ عامه الستين الجمعة يأمل في أن تُلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة.

ونقل البيان عن جوردان قوله: "على مدار 34 عامًا الماضية، تشرفت بالشراكة مع +مايك اي ويش+ والمساعدة في جلب الابتسامة والسعادة للعديد من الأطفال".

وتابع: "رؤية صمودهم وقوتهم خلال هذه الأوقات العصيبة من حياتهم كانت حقًا مصدر إلهام. لا يمكنني التفكير في هدية عيد ميلاد أفضل من رؤية الآخرين يشاركونني في دعم مايك اي ويش حتى يتمكن كل طفل من تجربة سحر تحقيق أمنيته".

يعتبر الكثيرون جوردان أعظم لاعب كرة سلة في التاريخ، إذ توج بجائزة أفضل لاعب في النهائيات ست مرات وأفضل لاعب في الدوري خمس مرات.