بعثة لبنان في التزلج الألبي تشارك في بطولة العالم بفرنسا

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تشارك بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون في بطولة العالم بالتزلج الألبي التي ستقام في فرنسا ابتداء من 16 شباط الجاري . تترأس البعثة أمينة عامة الاتحاد لورا نصار ويرافقها نائب رئيس الاتحاد الآسيوي يوسف شامل خليل، نائب رئيس الاتحاد اللبناني سليم كيروز وأمين صندوق الاتحاد ريمون سكر.

وتضم البعثة المدرب اللبناني شربل النجار والمدرب الفرنسي رومان غارسين والمتزلجات مانون عويس، كارلي ماريا إسكندر،ساره زيدان و نيكول سماحة والمتزلجين سيزار عرنوق، سيريل كيروز،رياض طنوس و انطوني مراد.

والتحق رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون فريدي كيروز بالبعثة على أن يشارك مع الوفد الاداري في اجتماعات مع مسؤولي الاتحادين الدولي والفرنسي وتوقيع بروتوكولات تعاون