لقطة دي بروين ومدرب أرسنال تخطف الأنظار.. هكذا انتهت المعركة

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حسم مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالانتصار على أرسنال، لينتزع صدارة ترتيب الدوري، بعد مباراة تجاوز حماسها أرض الملعب، ووصل إلى خارجها، حيث "اشتعلت" الأجواء بين المدربين والمشجعين ونجوم الفريق.

من أبرز أبطال الليلة كان البلجيكي كيفن دي بروين، الذي سجل هدفا وصنع آخرا، ولكن اللقطة الأبرز له كانت لمشادة مع مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا.

خلال توجه دي بروين للإمساك بالكرة الخارجة بسرعة، حاول أرتيتا إبعادها بقدمه، الأمر الذي أدى لمشادة كلامية، ودفع من دي بروين للمدرب الإسباني، مما أشعل أجواء المباراة.

وعند خروج دي بروين من اللقاء، هاجمت جماهير أرسنال نجم اللقاء بإلقاء الزجاجات الفارغة والمشروبات عليه، بينما لم يتردد دي بروين في استفزاز الجماهير ومطالبته لهم بالإكثار من عمليات الرمي.

وبعد اللقاء، توجه دي بروين وقام بتحية أرتيتا، معلنا الصلح بينهما، وإن المشادة التي وقعت في الشوط الثاني كانت مجرد انفعال خلال لقاء قوي، وهو ما أثار احترام المتابعين.

دي بروين كان نجم الليلة في لندن، داخل الملعب وخارجه، وعزز مكانته بين جماهير مان سيتي بعد الأداء الرائع والصرامة في التعامل مع مدرب وجماهير الفريق الخصم.