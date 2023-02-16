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قصة مذهلة.. "موظف" يصدم العالم بانتصار في بطولة تنس عالمية

16
FEBRUARY
2023
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فاجأ رجل يعمل موظفا بدوام كامل، في شركة عقارات، عالم التنس، عندما شارك في بطولة عالمية وحقق انتصارا صادما.
 
ماتيا بيكوتيك صدم عالم التنس عندما حقق انتصارا في مباراته الاحترافية الأولى، ضد المصنف 8 عالميا سابقا، جاك سوك، ضمن مباراة الدور الأول في بطولة ديرلاي بيتش المفتوحة في ولاية فلوريدا الأميركية.
 
بيكوتيك، الذي يعمل كمدير في شركة استثمار عقاري، يلعب التنس بدوام جزئي، وتغلب على سوك 4-6 ، 6-2 ، 6-2 ليصل إلى دور الـ16 من البطولة.
 
وقال اللاعب الكرواتي إنه اضطر إلى "ترك العمل مبكرا" من أجل خوض مباراته ضد سوك، أحد أفضل 10 لاعبين عالميا في السابق.
 
وقال بيكوتيك: "اضطررت إلى مغادرة العمل في وقت مبكر اليوم.. اضطررت إلى إرسال بريد إلكتروني إلى الفريق بأكمله. سمح لي (مديري) بالخروج. سأطلب يوما آخر إجازة غدا."
 
وحصل المصنف رقم 784 على تصنيف رفيع المستوى في مسيرته المهنية وهو رقم 206 في عام 2015، لكن مسيرته في التنس تعرضت لضربة بسبب تعرضه لمضاعفات بعد إصابة.
 
واستعاد الشاب البالغ من العمر 33 عاما حبه للرياضة عندما ذهب للدراسة في كلية هارفارد للأعمال.
 
وهزم بيكوتيك سوك في ساعتين و10 دقائق، وسدد 10 ضربات إرسال ساحقة في مباراة الدور الأول.
 
يذكر أن مديره في العمل كان مدعوا خلال المباراة، وظهر وهو يشجع بيكوتيك خلال اللقاء التاريخي.
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