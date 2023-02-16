الناشئ الإماراتي كيانو الأزهري الى حلبة مرسى ياس للمشاركة في الجولة الختامية من بطولة فورمولا -4 الإماراتية

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يعود السائق الإماراتي اليافع كيانو الأزهري للمشاركة في مجريات الجولة الختامية من بطولة فورمولا -4 الإماراتية على حلبة مرسى ياس في أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتمكّن الأزهري، البالغ من العمر 15 عاماً ،من التقدّم سريعاً في منافسات السيارات أحادية المقعد بعد أن كان جزءاً من فريق "توني كارت رايسينغ" وشارك في فئة "أو.كيه" سينيور العام الماضي.

وتمّ اختيار الأزهري في شهر تشرين الأول الماضي لحضور منافسات أكاديمية ريتشارد ميل للمواهب الشابة في إسبانيا لأفضل 14 سائق يافع في العالم. وقامت "أول رود مانجمنت" بتنظيم المنافسات على سيارات فورمولا- 4 من تقديم فريق "أم.بي" موتورسبورت على حلبة نافارا، في حين أشرفت "فورمولا ميديسين" على تحدّي اللياقة.

وفاز الأزهري بالمنافسات وتمّ إعلانه السائق الرسمي لريتشارد ميل في 2023. وسيشمل برنامجه مع ريتشارد ميل المشاركة في بطولة الفورمولا -4 الإسبانية 2023 مع فريق "أم.بي" موتورسبورت.

كما تمّ اختياره في شهر تشرين الأول الفائت من طرف أبوظبي لتحديد فريقها الجديد "ياس هيت رايسينغ" وتمّ إعلانه كسائق رسمي للفريق. واشتمل برنامجه مع "ياس هيت رايسينغ" على المشاركة في سباقات الجوائز فورمولا -4 المصاحبة لجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد 2022، حيث حقق المركز الثالث في كلتي المناسبتين.

كما اشتمل برنامجه مع "ياس هيت" رايسينغ هذا العام على المشاركة في بطولة فورمولا -4 الإماراتية. وحقق نتيجة رائعة بحلوله ثانياً في أحد السباقات على أوتودروم دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة ويسعى لإحراز فوزه الأوّل في أبوظبي هذا الأسبوع.

وقال الأزهري: "بعد تسع سنوات قضيتها في الكارتينغ بدأت مسيرتي سباقات الفورمولا أحادية المقعد قبل أربعة أشهر فقط وأحرزت تقدّماً سريعاً للغاية. أنا فخور بأنّه إثر مجهوداتي الرائعة في الكارتينغ، وقع الاختيار عليّ للمشاركة في منافستين مرموقتين للغاية لتحديد الفريق الجديد لأبوظبي "ياس هيت رايسينغ" ولاختيار سائق ريتشارد ميل الرسمي في 2023".

وأضاف: "إنّه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي عبر الفوز بكلتي المنافستين وتمثيل الإمارات العربية المتحدة، البلد الذي ولدت وأقطن فيه، بالإضافة لتمثيل ريتشارد ميل، الذي يعتبر من أشدّ الداعمين لرياضة السيارات. من حسن الحظّ، بلغت ال15 من العمر قبل ثلاثة أشهر وجاء ذلك في الوقت المناسب مع جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد حيث اعتليت منصة التتويج مع رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في كلي السباقين".

وبالتوجه للجولة الختامية من بطولة الفورمولا -4 الإماراتية، سيكون توكا تابونين، زميل الأزهري السابق في فريق توني كارت، أبرز المرشحين حيث حقق الانتصارات في دبي. ومع ذلك، يتصدر الأسترالي جايمس وارتون البطولة بفارق ستّ نقاط بعد سلسلة من النتائج الثابتة.

وكانت بطولة الفورمولا -4 الإماراتية من بنات أفكار الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" محمد بن سُليّم وحصلت على مصادقة "فيا" في 2016. وتتيح لسائقي مجلس التعاون الخليجي والسائقين الأوروبيين التنافس خلال الشتاء ضمن بطولة تنافسية ومنخفضة التكاليف.

ويستخدم المتنافسون سيارة تاتوس فورمولا 4 "تي421" الجيل الثاني، المزوّدة بمحرك فيات أبارث "أف413تي" بسعة 1.4 لتر مزودة بشاحن هواء (توربو) وتبلغ قوته 160 حصان ميكانيكي.

تنطلق فترة التجارب الممتدّة لـ 30 دقيقة الجمعة عند الساعة 11.45 صباحاً وتليها فترتي تصفيات تأهيلية تنطلقان على الساعة 16.20 مساءً وعلى الساعة 16.40 مساءً، تباعاً.

وستتم إعطاء إشارة انطلاق السباق الأوّل لعطلة نهاية الأسبوع على الساعة 09.45 صباحاً يوم السبت، بينما ستقام مجريات السباق الثاني قبل انطلاقة جولة سلسلة لومان الآسيوية على الساعة 13.35 مساءً. ومن المقرّر إقامة السباق الثالث للفورمولا -4 يوم الأحد على الساعة 11.00 صباحاً.