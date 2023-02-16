مانشستر سيتي يضرب "حلم أرسنال" في مقتل ويقفز إلى الصدارة

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قفز مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أطاح مضيفه أرسنال من القمة بالفوز عليه 3-1 في مباراة مثيرة، الأربعاء.

وبات مانشستر سيتي يتصدر المسابقة برصيد 51 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن أرسنال الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

إلا أن الفريق اللندني لديه فرصة قوية للعودة إلى الصدارة، إذ لعب مباراة أقل من مانشستر سيتي.

وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد مرور 24 دقيقة، لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 42، من المباراة المؤجلة بين الفريقين.

ومنح جاك غريليش التقدم لحامل اللقب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72، ثم سجل زميله إرلينغ هالاند الهدف الثالث بعد 10 دقائق.

واستغل دي بروين خطأ دفاعيا من تاكيهيرو تومياسو في إعادة الكرة للخلف، وسدد كرة ساقطة في مرمى آرون رامسديل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض بداعي أن الحارس إيدرسون ارتكب خطأ ضد إيدي نكيتياه عقب تسديد كرة من زاوية ضيقة، ثم نفذ ساكا ركلة الجزاء على عكس اتجاه الحارس.

ومن هجمة سريعة وصلت الكرة إلى غريليش وسدد كرة لمست تومياسو وخدعت الحارس رامسديل ودخلت مرماه، ثم اختتم هالاند الأهداف بعدما تلقى تمريرة دي بروين وسدد كرة قوية داخل الشباك من مدى قريب.