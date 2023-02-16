ريال مدريد يضيق الفارق مع برشلونة إلى 8 نقاط

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أحرز كريم بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد حامل اللقب للفوز 4-صفر على ضيفه إلتشي في الدوري الإسباني، الأربعاء.

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل بعد مرور 8 دقائق عن طريق تسديدة أرضية قوية، في أول مباراة لريال مدريد بعد تتويجه بكأس العالم للأندية يوم السبت الماضي.

وأضاف بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، فيما اختتم لوكا مودريتش الأهداف بتسديدة متقنة في الزاوية العليا من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وأصبح رصيد ريال 48 نقطة من 21 مباراة، ويحتل المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي خاض العدد ذاته من اللقاءات.