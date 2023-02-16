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"بالملايين".. الفيفا يكشف راتب إنفانتينو السنوي

16
FEBRUARY
2023
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل بشأن وضعه المالي الذي اعتبر أنه "شهد طفرة استثنائية"، وذلك في تقريره السنوي لعام 2022.
 
ومن بين التفاصيل التي أعلنها، زيادة المكافأة السنوية لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو بمقدار 620 ألف فرنك سويسري (673 ألف دولار).
 
وبلغ إجمالي راتب إنفانتينو الأساسي ومكافأته قبل الضريبة 3.6 ملايين فرنك سويسري (3.9 ملايين دولار)، بالإضافة إلى المزيد من النفقات والمزايا التي يدفعها الفيفا.
 
وحسب التقرير، يمتلك الاتحاد احتياطيات نقدية بلغت 3.97 مليارات دولار بعد بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مقارنة مع 1.6 مليار دولار حتى عام 2021.
 
ومن المتوقع أن تضيف مبيعات الضيافة والتذاكر في بطولة 2026 المقررة في أميركا الشمالية المليارات إلى خزائن الفيفا.
 
وخلال مونديال قطر، أعلن الفيفا عن عائدات قياسية تقارب 7.6 مليارات دولار للبطولة لأربع سنوات حتى عام 2022، التي يتم جنيها في الغالب من بطولة كأس العالم للرجال.
 
وقال الاتحاد في تقريره: "المركز المالي للفيفا لا يزال قويا ومستداما بشكل استثنائي، مع قاعدة نقدية كبيرة واحتياطيات كافية".
 
وتأتي توقعات ديسمبر بوصول عائدات الفيفا إلى 11 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، نتيجة استخدام ملاعب كرة القدم الأميركية في الغالب لمونديال 2026، الذي سيضم 48 منتخبا في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
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