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تايكواندو :اربع ميداليات لنادي المون لاسال في مسابقتين بامارة الفجيرة

15
FEBRUARY
2023
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أحرز نادي المون لاسال- تشامبيونز ايليت ميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين في دورة  امارة الفجيرة المفتوحة (الامارات العربية المتحدة) وكأس العرب بالتايكواندو .وفي التفاصيل ، احرزت اللاعبة ليتيسيا عون ميدالية فضية في دورة الفجيرة بوزن تحت ال57 كلغ  وميدالية فضية في كأس العرب في الوزن عينه.كما احرزت ورد سلمان ميدالية برونزية في كأس العرب بوزن تحت ال73 كلغ وايلودي حجار ميدالية برونزية في دورة الفجيرة المفتوحة بوزن تحت ال52 كلغ لفئة الناشئين.
 
وكانت البعثة شاركت في المسابقتين بقيادة  المدرب باتريك شويري.
 
يشار الى أن لعبة التايكواندو اللبنانية تحقق النتائج اللافتة على صعيد المنتخبات والأندية في المحافل الخارجية منذ سنوات عدة.
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