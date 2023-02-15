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فيديو بعد القمة.. مبابي يستفز بايرن ميونيخ بعبارة واحدة

15
FEBRUARY
2023
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خسر باريس سان جرمان الفرنسي الموقعة الأوروبية "الملتهبة"، أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء الثلاثاء، لكن كلمات مقتضبة من نجم الفريق كيليان مبابي، أثارت الجدل واستفزت جماهير النادي الألماني.
 
ونجح بايرن ميونيخ بحسم موقعة ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جرمان، في ملعب الأخير، بنتيجة 1-0، ليضع قدما في ربع النهائي، حيث سيحتاج للتعادل فقط على ملعبه في مباراة الإياب، للعبور.
 
وشارك نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، في الشوط الثاني من اللقاء، بسبب عدم جاهزيته للعب المباراة كاملة، فتسبب في تغيير نسق المباراة، وإعادة سان جرمان للمباراة والاقتراب من التعادل.
 
وبعد اللقاء، سؤل مبابي عن الفريق الأقرب للتأهل، بعد انتصار بايرن ميونيخ في باريس، فكانت إجابته سريعة ومثيرة للجدل.
 
مبابي قال بحزم: "باريس سان جرمان المرشح للتأهل مثل العادة".
 
كلمات مبابي التي قالها ثم مضى في طريقه، أثارت الجدل واستفزت جماهير بايرن ميونيخ، حيث اعتبر البعض إنها تقلل من الاحترام لناد بحجم بطل ألمانيا.
 
أما البعض الآخر، فاعتبر تصريحات مبابي علامة على "الثقة بالنفس" لا أكثر، وأن ليس بها أي تقليل من النادي البافاري.
 
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