living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 عوامل ستحسم قمة "البريميرليغ" بين مان سيتي وأرسنال

15
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تأتي قمة مانشستر سيتي وأرسنال، بالدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت حساس جدا، وقد يكون لها أثر كبير في تحديد بطل البريميرليغ.
 
ويستضيف أرسنال على استاد الإمارات، ملاحقه في الدوري مانشستر سيتي، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء.
 
ويدخل أرسنال اللقاء متصدرا، بفارق 3 نقاط ومباراة إضافية، عن ملاحقه مانشستر سيتي، ولكن الصدارة قد تتحول إلى السيتيزنس في حال الانتصار، بفضل فارق الأهداف الكبير.
 
5 عوامل ستحدد بطل هذه المباراة، التي يعتبرها المراقبون الأهم في الدوري حتى اللحظة:
 
صحوة هجوم الأرسنال
 
هجوم الأرسنال يعاني مؤخرا، حيث لم يسجل الفريق سوى هدفا واحدا في آخر 3 مباريات، العودة للتسجيل بأريحية والهجوم بشكل فعال، قد يكون عامل الفوز "للمدفعجية".
 
هيمنة بيب
 
على مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، استغلال هيمنته المعتادة على أرسنال، واستخدامها لبث الحماس في لاعبيه، والدخول بثقة طاغية. غوارديولا انتصر في آخر 6 مواجهات للسيتي على ملعب الإمارات.
 
خبرة السيتي
 
على مانشستر سيتي استغلال خبرته الطويلة في المنافسة على اللقب، والانتصار في "سباق الدوري". أرسنال بنسخته الحالية يخوض سباق الدوري لأول مرة، وهذا الأمر قد يؤدي للانهيار القريب.
 
هالاند
 
من أهم العوامل التي قد تحسم اللقاء، هداف الدوري إيرلنغ هالاند، الذي فشل في التسجيل وتقديم مستواه المعهود في آخر 3 مباريات لمانشستر سيتي. عودة لهالاند للتسجيل قد تحسم اللقاء للسيتي، واستمراره بالصيام، قد يمنح فرصة لأرسنال للانتصار أمام سيتي "بلا أنياب".
 
العامل النفسي
 
العامل النفسي مهم جدا في هذا اللقاء، فأرسنال يعيش فترة تراجع للمستوى، لأول مرة هذا الموسم، أما مانشستر سيتي، فهو كذلك يعيش فترة صعبة، تراجع فيها المستوى، وغادر أبرز نجوم الدفاع جواو كانسيلو عن صفوف الفريق. الفريق الذي سيستطيع تدارك نفسه ذهنيا، واسترجاع المستوى القوي، سيكون الفائز خلال اللقاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout