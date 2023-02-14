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فاجعة كروية.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء!

14
FEBRUARY
2023
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فقد حارس مرمى فريق فينكل سبورت البلجيكي أرنه إسبيل، حياته على أرض الملعب، حيث وافته المنية بعد تصديه لركلة جزاء في مشهد مؤثر، عن عمر ناهز 25 عاما.

وتصدى أرنه إسبيل لركلة جزاء ليحافظ على تقدم فريقه أمام نادي فشتروشبيك، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات دوري الهواة البلجيكي لكرة القدم.

ووفقا لتقارير إعلامية بلجيكية، فإن إسبيل سقط على الأرض بشكل مفاجئ بعد ثوان من تصديه لركلة الجزاء، وسط حالة من الذهول بين الجميع داخل الملعب.

وهرع أفراد الإسعاف نحو الحارس لمحاولة إنقاذه باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، لكنه توفي بعد نقله للمستشفى.

ونشر نادي فينكل سبورت بيانا، قال فيه إنه في حداد عميق بسبب الموت المفاجئ لأرنه إسبيل، مقدما التعازي لعائلته وأصدقائه على الحادث الأليم.

وكشف ستيفان ديفرشن، المدرب المساعد لفريق فينكل سبورت، عن كواليس وفاة الحارس الراحل، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المدرب: "الكرة كانت لا تزال في اللعب، والحارس قام بأقصى سرعة ممكنة من أجل التصدي للكرة، ولكنه سقط سريعا".

وأضاف: "لقد كان أمرا مريعا، عندما جاءت الرسالة بأن حارسنا توفي، أصابتنا حالة من الإحباط، أعتقد أن بعض اللاعبين لا يستوعبون ما حدث حتى الآن".

أشارت تقارير صحفية محلية إلى مشاركة أكثر من 1000 شخص في تشييع جنازة إسبيل مساء أمس الاثنين.

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