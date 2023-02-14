نيمار ... هناك من ينتحل هويته واسمه عبر واتس آب

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فجأة، وبعد الخسارة في الدوري أمام موناكو، انفجرت المشاكل في غرفة خلع الملابس لفريق باريس سان جيرمان، وفي أصعب لحظات الموسم الكروي، وتحديداً قبل أيام قليلة من مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الالماني.



وفي ظل المشاكل الجسدية والتشققات بين اللاعبين، والإصابات التي ضربت عدداً من النجوم ابرزهم كيليان مبابي وليو ميسي، كان نيمار جونيور يعيش أزمة أخرى هي وجود من ينتحل هويته واسمه عبر واتس آب.

ولهذا السبب، أراد البرازيلي تنبيه أصدقائه، فكتب عبر قصصه على الإنستغرام "كن حذراً، هناك شخص ينتحل اسمي على واتس آب".



أما من الناحية العاطفية، فيبدو أن الحياة تبتسم لنيمار، بعد أن منح نفسه فرصة ثانية مع صديقته برونا بيانكاردي، الذي كان قد قطع علاقته بها قبل الصيف الفائت مباشرة.