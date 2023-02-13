الزبير، ستولز وكونراد يحققون المركزين الثالث والسابع في الجولتين الافتتاحيتين من سلسلة لومان الآسيوية في دبي

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أكمل السائق العُماني الفيصل الزبير وزميلاه الألماني لوكا ستولز والنمساوي مارتن كونراد ظهورهم الأوّل سوياً في سلسلة لومان الآسيوية عبر تحقيقهم المركزين الثالث والسابع تباعاً في السباقين الذين أقيما على حلبة" أوتودروم دبي" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتولى الزبير قيادة سيارة المنار رايسينغ "أيتش آر تي"مرسيدس "إيه أم جي" جي تي3 تحت العلم الوطني لسطلنة عُمان، وأمسك مهام القيادة في الفترة الأخيرة من السباق الثاني الذي أقيم يوم الأحد ليضع سيارة جي تي3 في المركز السابع، بعد أن أكمل الثلاثي مراكز منصة التتويج خلال السباق الأوّل يوم السبت.

وقال الزبير: "حظينا بتصفيات تأهيلية جيدة مع إحرازنا المركز الثاني للسباقين. تمكنا من تحويل هذه النتيجة إلى المركز الثالث في السباق. وبالتالي أحرزنا منصة التتويج خلال سباقنا الأوّل في سلسلة لومان الآسيوية. كان ذلك رائعاً".

وأضاف: "بالنسبة للسباق الثاني لم يكن الحظ حليفنا. سارت الأمور على ما يرام حتّى الساعة الأخيرة. لسوء الحظّ، حصل اضطراب ما على صعيد توقيت جلوسي خلف المقود إذ لم أقم بالقيادة للحدّ الأدنى، 45 دقيقة، واضطررنا للعودة لمنطقة الصيانة. كما حصلنا على عقوبة المرور من منطقة الصيانة جرّاء ذلك. وتوجّب عليّ القيادة في مرحلتين. المركز السابع جيّد من أصل 24 مشارك، ولكن بالنظر إلى أنّه كان ينبغي أن ننهي على منصة التتويج، فأنا لست سعيداً للغاية بهذه النتيجة. آمل أن نعود بشكلٍ أقوى الأسبوع القادم في أبوظبي".

بدأت مجريات عطلة نهاية الأسبوع بشكل قويّ لفريق "أيتش آر تي" خلال الحصة الأولى من التجارب يوم الجمعة على أوتودروم دبي، الذي يمتدّ على 5.39 كيلومتر ويحتوي على 16 منعطف.

قطعت سيارة مرسيدس 35 لفة وسجلت ثاني أسرع زمن في فئة جي تي حيث بلغ دقيقة واحدة و58.324 ثانية. وذهبت صدارة الحصة لجيتسبيد مرسيدس بقيادة رافائيل مارسييلو، وفابيان شيلر وفلوريان شولتس.

وعادت جيتسبيد مرسيدس مجدّداً للصدارة خلال التجارب الثانية مسجلة زمناً بلغ قدره دقيقة واحدة و58.105 ثانية. بينما حلّ الزبير في المركز السادس لصالح فريق "أيتش آر تي" مسجّلاً دقيقة واحدة و59.068 ثانية.

وتابع الزبير: "سارت التجارب على نحوٍ جيّد. كان مارتن (كونراد) قوياً منذ البداية، سائقنا البرونزي. كنتُ أنا ولوكاس سعيدين للغاية بتأديته. كنّا نعلم أنّنا نمتلك حزمة قوية".

ولكن كشّر فريق "أيتش آر تي" عن أنيابه خلال التصفيات التأهيلية التي اقيمت صباح يوم السبت مسجّلاً دقيقة واحدة و58.016 ثانية ليظفر بالمركز الثاني على شبكة انطلاق السباق الأوّل الذي أقيم في المساء وامتدّ لأربع ساعات. وكان قطب الانطلاق الأوّل من نصيب سيارة فالكنهورست موتورسبورت "بي أم دبليو أم4" بقيادة شاندلر هال، ونيكي كاستبورغ وتوماس ميريل.

وتمكّن فريق فالكنهورست موتورسبورت "بي أم دبليو" من تحويل قطب الانطلاق الأوّل إلى انتصار خلال السباق الافتتاحي بعد إكماله لـ 112 لفة بفارق 15.126 ثانية عن فريق جيتسبيد مرسيدس. وأكمل الزبير، وستولز وكونراد مراكز منصة التتويج بعد حلولهم في المركز الثالث من بين 22 سيارة مصنّفة في فئة جي تي. بدأ السباق تحت أشعة الشمس وانتهى مع حلول الظلام بعد إكمال طواقم الصدارة الأربعة لـ 112 لفة.

وقدّم طاقم "أيتش آر تي" أداءً جيّداً خلال مرحلة التحمية صباح يوم الأحد وسجّل ثاني أسرع الأزمنة خلال الحصة خلف طاقم "تي أف" سبورت أستون مارتن المتكوّن من جون هارتشورن، وجوناثان أدام وهنريك تشافيز.

واصطف كونراد ثانياً على شبكة انطلاق السباق الثاني. وتواجد الفريق ضمن الأربعة الأوائل لفترات طويلة من عمر السباق، قبل أن يتراجع للمركز السابع بعد الاضطراب الذي حصل على صعيد زمن القيادة الكافيوحصوله على عقوبة المرور من منطقة الصيانة. وتمكن من الحفاظ على هذا المركز حتّى بلوغه خطّ النهاية بعد إكماله لـ 109 لفة.

وكان الفوز في السباق الثاني مجدّداً من نصيب فريق فالكنهورست موتورسبورت "بي أم دبليو"، بينما حلّ فريق جيتسبيد مرسيدس ثانياً أمام "إيه أف" كورسه فيراري.

وسيقام السباقان الثالث والرابع من سلسلة لومان الآسيوية على حلبة مرسى ياس في أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة.