"الزلزال الكبير" يدفع 4 أندية للانسحاب من الدوري التركي

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قرر الاتحاد التركي لكرة القدم، الأحد، قبول طلبات الانسحاب من بطولة دوري الدرجة الأولى، التي تقدمت بها أندية هاتاي سبور وغازي عنتاب سبور ويني مالاتيا سبور وأضنة سبور، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب 10 ولايات تركية.

وجاءت القرارات التي اتخذت عقب الاجتماع الذي عقده الاتحاد التركي لكرة القدم على النحو التالي:

قبول طلبات الانسحاب من الدوري.

ستخسر هذه الأندية (3-0) في المسابقات المتبقية اعتبارا من 6 فبراير 2023، وستفوز الفرق المنافسة (3-0).

فتح باب الانتقالات أمام اللاعبين الأجانب المسجلين في الأندية التي طلبت الانسحاب من الدوري في طلب الانتقال لأندية أخرى.

يدفع الاتحاد مستحقات الفترة المتبقية من الموسم للفرق المنسحبة في جميع البطولات.

بالتعاون مع الاتحاد التركي وأندية الدوري الممتاز تقرر تقديم 1000 حاوية للمناطق المتضررة من الزلزال.

استلام 59 مليون ليرة تركية من حقوق البث لموسم 2022-2023 لتمويل المشروع.

التوزيع المتساوي لمجموعة البث، والبطولة وأداء النقاط وحصة جوائز تصنيف نهاية الموسم تظل كما هي، ويتم إعادة تحديد مبالغ تقدم مجموعة البث بحيث يتم إعادة تحديد مقدار أداء نقطة الفوز الواحد للأندية التي استمرت بالموسم وتوزيعها بالتساوي على الأندية التي انسحبت من الدوري.

تخفيض عائدات البث 5 ملايين ليرة تركية لكل من بشيكتاش وفنربخشة وغلطة سراي وطرابزون سبور و3 ملايين ليرة تركية لكل من أندية الدوري الممتاز الأخرى، باستثناء الأندية المنسحبة.