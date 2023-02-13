خطأ "فادح" لحكم الفيديو في مباراة أرسنال.. وأرتيتا "محبط"

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شكك ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في صحة قرار تحكيمي قائلا إن هدف إيفان توني الذي منح التعادل لبرنتفورد 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان يجب أن يلغى للتسلل السبت.

وأحرز الوافد الجديد لياندرو تروسار هدف أرسنال متصدر الدوري، لكن النادي اللندني خرج من ملعبه محبطا بعد تعادل توني للزوار.

وأكد نظام حكم الفيديو المساعد الهدف بعد مراجعة طويلة، لكن أرتيتا أصرّ على أن الهدف لم يجب أن يحتسب لأن إيثان بينوك بدا متسللا بعد ركلة حرة.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: "يبدو لي تسللا، هل شرحوا لماذا اتخذوا القرار؟ لا، هذا محبط، لكن على الأرجح سيعطون تفسيرا في وقت لاحق بالأسبوع، اليوم لم نجد تفسيرا".

واعترف توماس فرانك مدرب برنتفورد عند سؤاله عن هدف التعادل "اتفق بأنه عند تنفيذ الركلة الحرة كان إيثان في موقف تسلل. بحسب علمي بقوانين كرة القدم، السؤال التالي هو هل تدخل عند إرسال كرة عرضية؟ قرروا أنه لم يتدخل بشكل كاف، أتفق في ذلك".

هدف مثير للجدل

سلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على هدف توني المثير للجدل، وقالت إن حكم الفيديو المساعد، لي ماسون، نسي رسم خطوط التسلل عند مراجعة هدف التعادل لبرنتفورد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيان نورغارد لاعب برنتفورد كان في موقف تسلل عند إرسال عرضية إلى توني.

ولفت التقرير إلى أن ماسون استغرق وقتا ليقرر ما إذا كان بينوك متداخلا في اللعبة أم لا، في حين أنه تجاوز المشكلة الرئيسية المتمثلة بتسلل نورغارد.

ويملك أرسنال 51 نقطة في القمة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني قبل الصدام بينهما في استاد الإمارات يوم الأربعاء.