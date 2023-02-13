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أنشيلوتي يحسم جدل رحيله عن ريال مدريد.. باق حتى يطردوني

13
FEBRUARY
2023
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بعد أن ضمن ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية مساء السبت، بفوزه على الهلال 5-3 في النهائي، تحدث مدرب "المرينغي" كارلو أنشيلوتي، لوسائل الإعلام، عن الخبر الذي تم تداوله بشأن تدريبه المنتخب البرازيلي لكرة القدم.
 
ورشحت أخبار تم تداولها مؤخرا أنشيلوتي ليكون خليفة للمدرب تيتي، رغم أن عقد الأول مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2024.
 
وفي تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال أنشيلوتي مساء السبت: "لن أغادر الريال حتى يطردوني".
 
وأكد المدرب الإيطالي أنه لا يخطط لترك النادي الإسباني قريبا، مضيفا: "أنا سعيد لأنني جزء من تاريخ ريال مدريد".
 
في عهد أنشيلوتي..غياب الجيل الذهبي للملكي ليس مجرد راحة
 
تعليق الاتحاد البرازيلي
 
نفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع أنشيلوتي لقيادة منتخب "السيليساو".
 
وأفاد الاتحاد المحلي للعبة في بيان مقتضب: "هذه المعلومة كاذبة".
 
وتابع: "يتم التعامل مع مسألة المدرب الجديد بشفافية، وسيتم الإعلان عن المدرب المختار في الوقت المناسب".
 
وتبحث البرازيل، بطلة العالم 5 مرات، عن مدرب منذ أن تخلى تيتي الذي تولى منصبه عام 2016، عن مهامه الفنية بعد خروج المنتخب من الدور ربع النهائي في مونديال قطر أمام كرواتيا بركلات الترجيح.
 
ومن بين الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب البرازيلي، يبرز الإسبانيان لويس إنريكي وبيب غوارديولا والفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو، حسبما أفادت وسائل إعلام.
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