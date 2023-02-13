بعد مباراة صعبة.. اليونايتد يهزم ليدز ويتقدم للمركز الثاني

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سجل مانشستر يونايتد هدفين قرب النهاية ليتفوق بصعوبة 2-صفر خارج أرضه على ليدز يونايتد، ويتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وظهر ليدز بشكل أفضل واقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة، قبل أن يهز يونايتد الشباك بواسطة المتألق ماركوس راشفورد بضربة رأس، والبديل أليخاندرو جارناتشو، في الدقيقتين 80 و85.

واعتقد راشفورد أنه سجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل بفارق ضئيل.

وأصبح رصيد يونايتد 46 نقطة من 23 مباراة، ويتقدم بنقطة واحدة على جاره مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 21 مباراة فقط وسيكون بوسعه استعادة موقعه عندما يواجه أستون فيلا اليوم أيضا.

ويتصدر أرسنال الدوري وله 51 نقطة من 21 مباراة.

وتجمد رصيد ليدز عند 19 نقطة ويحتل المركز 17 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، وأربع نقاط عن ذيل الترتيب.