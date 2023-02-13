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بعد فوزه بمونديال الأندية.. فينيسيوس جونيور يغرد بالعربية

13
FEBRUARY
2023
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نشر اللاعب البرازيلي ونجم فريق ريال مدريد الإسباني، فينسيوس جونيور، تغريدة باللغة العربية على حسابة في موقع تويتر، بعد فوز فريقه ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي استضافها المغرب مؤخرا.
 
وفي تغريدته، المعززة بالصور، قال فينيسيوس باللغة العربية "شكرا لك يا مغرب، لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم، لكن وجود هذا الحشد لمساندتي كان شيئا مميزا للغاية.. ريال مدريد ناد عالمي، نحن إفريقيا وآسيا وأوروبا.. وأبطال العالم!"
 
ولقيت تغريدته إعجاب أكثر من 112 ألف شخص من متابعيه فيما أعاد قرابة 9000 شخص تغرديها، بينما حظيت بأكثر من 1300 تعليق.
 
وكان النجم البرازيلي تألق بشكل لافت خلال بطولة مونديال الأندية، وقاد الفريق الملكي للتتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية السبت بنتيجة 5-3.
 
كذلك توج فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما سجل 3 أهداف، بواقع هدف أمام نادي الأهلي المصري في نصف النهائي، وهدفين ضد الهلال في المباراة النهائية.
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