ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية

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توج ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية "المغرب 2022" بعد فوزه على الهلال السعودي 5-3 في المباراة النهائية.

وسجل لريال مدريد البرازيلي فينيسيوس 13، 69، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي 18، 58، والفرنسي كريم بنزيمة 54.

في حين سجل للهلال موسى ماريغا 26، والأرجنتيني لوسيانو فيتو 63، 79.

وهي المرة الخامسة التي يحرز فيها النادي الملكي لقب هذه المسابقة بعد أعوام 2014 وو2016 و2017 و2018 ليعزز رقمه القياسي.

واللقب هو الثاني لريال مدريد هذا الموسم بعد إحرازه الكأس السوبر الأوروبية بفوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني في آب/أغسطس الماضي.

وشارك بنزيمة أساسياً بعد غيابه عن مباراة نصف النهائي لعدم تعافيه تماماً من الإصابة ليلعب بدلاً من البرازيلي رودريغو.

وصنع بنزيمة الهدف الأول لفينيسيوس جونيور لينفرد الأخير بحارس الهلال ويسجل داخل مرماه.

وأضاف فالفيردي الهدف الثاني من تسديدة قوية خادعة للحارس عبدالله المعيوف.

ردّ الهلال بواسطة مهاجم بورتو البرتغالي السابق ماريغا الذي سجل في مرمى الحارس الأوكراني اندري لونين بديل البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.

ورد فينيسيوس الجميل لبنزيمة بتمريرة ولا أروع ليتابعها الاخير داخل الشباك من مسافة قريبة مطلع الشوط الثاني.

ورفع فالفيردي النتيجة إلى 4-1 بعد تبادل الكرة مع داني كارفاخال.

رفض الهلال الاستسلام ورد بهدف لفييتو الذي سدد كرة ساقطة من فوق لونين، لكنّ فرحة الهلال لم تدم طويلاً لأن فينيسيوس سجل الهدف الخامس لفريقه قبل ان يحذو حذوه فييتو من الهلال لتنتهي المباراة بنتيجة 5-3.

وجاء التتويج في اللقب ليعوض بعض الشيء تراجع مستوى ريال مدريد في الدوري المحلي في الاونة الاخيرة وتحلفه بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وينتظر ريال مدريد لقاء قويا مع ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لاحقاً هذا الشهر.