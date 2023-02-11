"الفيفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثة لاعبين، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم "قطر 2022".

كما تواجد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي حصل على جائزة هداف مونديال قطر ووصل مع فرنسا للمباراة النهائية، قبل أن يخسرها أمام رفاق ميسي.

وضمت القائمة أيضا الفرنسي الآخر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والذي كان عاملا أساسيا في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بالموسم الماضي علما بأنه لم يشارك بسبب الإصابة مع منتخب فرسنا في مونديال قطر.

وتمنح جائزة الأفضل لأبرز اللاعبين أداء خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 إلى 18 ديسمبر 2022، حيث سيكشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في 27 فبراير الجاري.