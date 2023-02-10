"فيفا" يعلن عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2022.

وضمت القائمة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وبطل العالم رفقة منتخب بلاده الأرجنتين في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وإضافة إلى ميسي، جاء في القائمة زميله في فريق العاصمة الفرنسية كيليان مبابي وهداف كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع المنتخب الفرنسي.

وكذلك مواطنه كريم بنزيمة قائد ريال مدريد والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الميرينغي والفائز بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2022 الصادرة عن مجلة فرانس فوتبول.

عند المرشحات لأفضل لاعبة، ضمت القائمة النهائية الإسبانية أليكسيا بوتياس، حاملة اللقب، والإنكليزية بيث ميد والأميركية أليكس مورغان.

وعند المدربين، يتنافس الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الفائز بمونديال قطر 2022، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا والإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الانكليزي).

أما في فئة السيدات، فقد انحصرت المنافسة بين الفرنسية سونيا بومباستور مدربة ليون، والسويدية بيا سوندهاج مدربة البرازيل، والهولندية سارينا فيغمان مدربة منتخب إنكلترا.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل في العاصمة الفرنسية باريس في 27 شباط/فبراير الحالي.