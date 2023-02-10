دقيقة صمت في إيطاليا حداداً على أرواح ضحايا الزلزال

A + A -

ستشهد مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم التي تنطلق الجمعة، الوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح الضحايا الذين قضوا في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

قال الاتحاد الإيطالي للعبة في بيان الجمعة إنه سيكون هناك دقيقة صمت "في كل مباراة في الدوري مقررة في نهاية الاسبوع (بما فيها الاثنين)".

وتابع "يقدم عالم كرة القدم دعمه لضحايا الزلزال. لا يمكننا أن نكون غير مبالين في مواجهة مثل هذه المأساة".

ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب شرق تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين وأودى حتى الآن بحياة أكثر من 21700 شخص في واحدة من أسوأ الكوارث التي ضربت المنطقة منذ قرن.