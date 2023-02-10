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السلسلة الشتوية لـ"تحدي فيراري" ثلاث منصات تتويج للسائق تاني حنا أضافها الى سجله الزاخر بالانجازات

10
FEBRUARY
2023
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واصل السائق اللبناني  المخضرم تاني حنا عروضه القوية واضاف الى "جعبته"الزاخرة بالانجازات  صعوده الى ثلاث منصات تتويج بعدما شارك في سباقات"السلسلة الشتوية لتحدّي فيراري" التي جرت في دبي وابو ظبي(الامارات العربية المتحدة)  على متن سيارة " فيراري 488 تشالنج ايفو" قوتها 670 حصان .وينص نظام المسابقة على خوض سباقين  على حلبة "دبي أوتودروم" في دبي وسباقين على حلبة "ياس مارينا" في ابو ظبي.شارك في السباقات الأربعة  اكثر من عشرين سائق وسائقة من العديد من دول العالم منها اليابان وهونغ كونغ والقارة الأوروبية واللبناني تاني حنا والاماراتي محمد القمزي وسائق اسكتلندي وسائقة المانية يعيشان في الامارات العربية المتحدة .
 
وفي تفاصيل السباقات، ففي السباق الأول بدبي احتل تاني المركز الثالث وصعد الى منصة التتويج على الرغم من تعطّل جهاز التعليق في سيارته خلال السباق الذي أكمله حتى النهاية.
 
وفي السباق الثاني احتل حنا المركز الثاني على الرغم من انه تعرض الى عقوبة زمنية لسوء اصطفاف سيارته على خط الانطلاق.
 
وفي السباق الثالث في ابو ظبي خرج حنا من دائرة المنافسة بعدما صدمته احدى السيارات من الخلف لكنه عوّض في السباق الرابع و"كشّر عن أنيابه"اذ احرز لقب السباق لتنفرج اسارير السائق اللبناني على منصة التتويج بالمركز الأول خلال عزف النشيد الوطني اللبناني والعلم اللبناني يلف عنقه وليخرج من السلسلة الشتوية لتحدي فيراري بثلاث منصات تتويج: اول وثاني وثالث في محصلة مميزة للسائق اللبناني الذي لم يفقد اي شيء من أدائه المحترف وبريقه في القيادة .
 
يشار الى ان حنا انطلق من المركز الأول في ثلاثة سباقات بعدما سجّل اسرع وقت في التجارب.
 
وعلى هامش السباقات، أقيم عرض لسيارات الفيراري تحت عنوان "يوم الفيراري" بمشاركة كثيفة.
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