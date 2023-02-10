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ميسي مهدد بالغياب عن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

10
FEBRUARY
2023
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تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان في مواجهة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.
 
وتعرض ميسي للإصابة في فخذه أمس الأربعاء في الخسارة أمام الغريم مارسيليا 1-2 في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وسيغيب بشكل مؤكد عن مباراة الدوري المحلي السبت ضد موناكو بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
 
وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى للفريق الباريسي، الذي يفتقد أصلا نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع وفق ما أعلن سابقا نادي العاصمة الفرنسية.
 
ويعاني سان جيرمان أصلا منذ بداية العام الجديد، إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين تواليا في المرحلتين الماضيتين.
 
غير أن سقطة أمس الأربعاء أمام مارسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل ستة أيام من الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام ضيفه بايرن والذي ستزداد صعوبته كثيرا في حال غاب ميسي ومبابي.
روسيا اليوم
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