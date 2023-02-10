living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بمبلغ فلكي.. بيع قميص كوبي براينت

10
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تم بيع قميص فريق لوس أنجلوس ليكرز الذي يعود إلى كوبي براينت والذي ارتداه اللاعب طيلة 25 مباراة، الخميس مقابل 5 ملايين و849 ألفا و700 دولار، في مزاد علني.
 
وقدرت قيمة القميص الرياضي الذي يحمل رقم 24، بما يتراوح بين 5 و7 ملايين دولار من قبل دار "سوذبيز" للمزادات، مما يجعله أغلى قميص يعود إلى اللاعب الشهير تم بيعه على الإطلاق.
 
وارتدى اللاعب القميص الأصفر والأرجواني رقم 24، والذي باعه مالك مجهول، خلال 25 مباراة في العام الذي اختير فيه كأفضل لاعب في موسم 2007-2008، وفقا لـ"سوثبيز".
 
وقالت دار المزادات، في بيان: "هذا القميص اخترق ثقافتنا الشعبية العالمية، بطريقة ربما لم تفعلها أي قطعة رياضية أخرى من قبل، وأصبح رمزا ومرادفا لصورة كوبي براينت".
 
بالإضافة إلى ذلك، سيأخذ المشتري، المجهول أيضا، صورا كثيرة تعود إلى جريج كوهين، المصور الذي التقط بكاميرته العديد من الجداريات، التي خلد فيها الفنانون اللاعب الأسطوري.
 
وكان لدى براينت قميصان رسميان من ليكرز، أحدهما يحمل الرقم 8، والآخر الرقم 24.
 
وتسببت وفاة براينت المأساوية عن عمر 41 عاما، إلى جانب ابنته أثناء السفر على متن مروحيته في 26 يناير 2020، في حالة من الصدمة لدى محبيه من عشاق كرة السلة والمجتمع الأمريكي والعالم أجمع.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout