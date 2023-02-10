بمبلغ فلكي.. بيع قميص كوبي براينت

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تم بيع قميص فريق لوس أنجلوس ليكرز الذي يعود إلى كوبي براينت والذي ارتداه اللاعب طيلة 25 مباراة، الخميس مقابل 5 ملايين و849 ألفا و700 دولار، في مزاد علني.

وقدرت قيمة القميص الرياضي الذي يحمل رقم 24، بما يتراوح بين 5 و7 ملايين دولار من قبل دار "سوذبيز" للمزادات، مما يجعله أغلى قميص يعود إلى اللاعب الشهير تم بيعه على الإطلاق.

وارتدى اللاعب القميص الأصفر والأرجواني رقم 24، والذي باعه مالك مجهول، خلال 25 مباراة في العام الذي اختير فيه كأفضل لاعب في موسم 2007-2008، وفقا لـ"سوثبيز".

وقالت دار المزادات، في بيان: "هذا القميص اخترق ثقافتنا الشعبية العالمية، بطريقة ربما لم تفعلها أي قطعة رياضية أخرى من قبل، وأصبح رمزا ومرادفا لصورة كوبي براينت".

بالإضافة إلى ذلك، سيأخذ المشتري، المجهول أيضا، صورا كثيرة تعود إلى جريج كوهين، المصور الذي التقط بكاميرته العديد من الجداريات، التي خلد فيها الفنانون اللاعب الأسطوري.

وكان لدى براينت قميصان رسميان من ليكرز، أحدهما يحمل الرقم 8، والآخر الرقم 24.

وتسببت وفاة براينت المأساوية عن عمر 41 عاما، إلى جانب ابنته أثناء السفر على متن مروحيته في 26 يناير 2020، في حالة من الصدمة لدى محبيه من عشاق كرة السلة والمجتمع الأمريكي والعالم أجمع.