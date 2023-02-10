3 أرقام حققها الهلال بالتأهل لنهائي مونديال الأندية

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بعد هزيمته لبطل أميركا الجنوبية، نادي فلامينغو البرازيلي، وتأهله لنهائي مونديال الأندية المقامة في المغرب، ضمن الهلال السعودي الحصول على أول ميدالية في تاريخ مشاركاته بهذه البطولة.

الميدالية السابعة:

سبق للأندية العربية حصد 6 ميداليات من قبل في نهائيات كأس العالم للأندية، تنوعت بين اللونين الفضي والبرونزي.

الأهلي المصري حصد نصف الميداليات العربية قبل المونديال الحالي، وجاءت جميعها برونزية في بطولات 2006 و2020 و2021.

حصد الرجاء المغربي الميدالية الفضية عام 2013، والعين الإماراتي كرر الإنجاز ذاته في بطولة 2018، وحصل السد القطري على برونزية مونديال 2011.

الهلال السعودي ضمن ميدالية فضية على الأقل بوصوله للمباراة النهائية، وسيعمل من أجل تحقيق إنجاز عربي غير مسبوق بالفوز بالذهبية والكأس.

النهائي الثالث

الوصول إلى نهائي مونديال الأندية إنجاز تحقق مرتين من قبل بالأندية العربية، مرة من ممثلي آسيا وآخرى لممثلي إفريقيا.

الرجاء المغربي كان الفريق العربي الأول الذي يصل إلى نهائي مونديال الأندية عام 2013 وحصد الفضية بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

العين الإماراتي بلغ نهائي مونديال الإمارات 2018 وحصل على الميدالية الفضية بعد خسارة النهائي من ريال مدريد.

الهلال بات ثالث ناد عربي يبلغ نهائي مونديال الأندية بعد فوزه التاريخي على فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية بثلاثية في الأراضي المغربي.

تفوق عربي

• المرات الثلاث التي تأهل خلالها العرب إلى نهائي مونديال الأندية جاءت على حساب أبطال أميركا الجنوبية أعوام 2013 و2018 و2022.

• الرجاء مر على حساب أتلتيكو مينيرو البرازيلي عام 2013 بعد الفوز عليه 3-1 في مباراة تاريخية بمراكش.

• العين صنع ملحمة في الإمارات عام 2018 في تعادل مثير مع ريفربليت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية آنذاك 2-2 ثم الفوز بركلات الترجيح والتأهل.

• الهلال عبر من خلال البوابة ذاتها إلى النهائي المونديالي بعد التفوق على فلامنغو بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 3-2.

• بطولة 2020 التي أقيمت في قطر شهدت تفوقا جديدا للعرب على أبطال أمريكا الجنوبية، بعد فوز الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة الميدالية البرونزية بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.