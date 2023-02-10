living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قضية الاعتداء الجنسي.. داني ألفيس يعترف لأول مرة

10
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرزيلي داني ألفيس غيّر أقواله مرة أخرى بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي التي يواجهها.
ويوجد ألفيس في الحبس الاحتياطي، منذ عدة أيام، في الوقت الذي تتهمه فتاة، تبلغ من العمر 23 عاما، بالاعتداء عليها في ملهى ليلي ببرشلونة.
 
وفي الأسبوع الماضي، عارض مكتب المدعي العام مطلب إطلاق سراح داني مؤقتا.
 
وذكر برنامج "Y Ahora Sonsoles" الإسباني أن ألفيس غيّر أقواله من جديد واعترف لأول مرة بما حدث في الملهى مع الشابة.
 
ووفق البرنامج، فقد أكد ألفيس، خلال التحقيقات، لأول مرة رواية الفتاة، لكنه أشار إلى أن ما حدث "كان بموافقتها ورضاها، ولم يكن اغتصابا".
 
وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عاما يقر، في الأول، بأنه كان في الملهي مع أشخاص آخرين، مشددا على أنه لا يعرف الفتاة.
 
وبعدها، كشف اللاعب السابق لفريق برشلونة أنه التقى فعلا بالفتاة في الملهى، لكنه نفى حدوث "أي شيء بينهما".
 
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن جميع الروايات السابقة التي قدمها النجم البرازيلي كانت بهدف "إخفاء خيانته لزوجته"، عارضة الأزياء خوانا سانز.
 
ووفقا لآخر تعديل في القانون الإسباني، فإن ألفيس يواجه عقوبة السجن من 4 إلى 12 سنة، في حال تأكدت الاتهامات الموجهة إليه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout