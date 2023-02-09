ليبرون جيمس يصبح أفضل مسجّل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

A + A -

حطّم ليبرون جيمس، نجم نادي لوس أنجليس ليكرز، الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، متخطياً الرقم البالغ 38.387 نقطة والصامد لمدة 39 سنة باسم الأسطورة كريم عبد الجبار، الثلاثاء في لوس أنجليس.

أضاف ليبرون جيمس فصلاً جديداً في مسيرته الأسطورية بعدما بات أفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بتجاوزه كريم عبد الجبار الثلاثاء في خسارة فريقه لوس أنجليس ليكرز على أرضه أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 130-133.

وكان جيمس بحاجة إلى 36 نقطة لتحطيم رقم جبار الصامد منذ 39 سنة وتحديداً منذ 1984. ووصل إلى هذا الرقم قبل نهاية اللقاء الذي سجل فيه بالمجمل 38 نقطة، ليرفع رصيده إلى 38.390 في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام جبار.

وعلى غرار جبار، سيصمد رقم جيمس لعقود من الزمن بما أن الأقرب اليه من اللاعبين الذين ما زالوا في الملاعب هو صديقه العزيز كارميلو أنتوني بـ28.289 في المركز التاسع على اللائحة.

بعمر الثامنة والثلاثين، أضاف "الملك" لقباً جديداً إلى مسيرته الزاخرة، بعد تتويجه أربع مرات بالدوري المرموق، وقد حقق هذا الانجاز في موسمه العشرين في دوري "أن بي ايه"، بتسجيل نقطته السادسة والثلاثين من تسديدة على بعد ستة أمتار، نهاية الربع الثالث، رافعاً رصيده إلى 38.388 نقطة.

رفع جيمس يديه عالياً معبّراً عن ارتياحه. وفي لحظة تاريخية، توقفت المباراة عندما كانت النتيجة 104-99 لأوكلاهوما سيتي، لتنطلق الاحتفالات في ملعب كريبتو.كوم أرينا في لوس أنجليس، بحضور عبد الجبار الذي كان أول المهنئين له.

كما حضر مفوض الدوري آدم سيلفر الذي وجّه كلمة في هذه المناسبة، ممثلون، مشاهير وشخصيات مرموقة، فيما بُثّت على التلفزيون رسالة تهنئة من الرئيس جو بايدن بعد الانجاز المنتظر.

"هذا يعني لي الكثير"



قال جيمس متأثراً "أن تكون قادراً بحضور أسطورة ولاعب عظيم مثل كريم، فهذا يعني لي الكثير".

تابع بعد شكر عائلته ومشجعيه "أشكر كل من وقف معي في رحلة الأعوام العشرين الأخيرة، لأني لم أكن لأحقق ذلك دون مساعدتكم، شغفكم وتضحياتكم التي ساعدتني على الوصول إلى هنا".

وشكر ليبرون مفوّض الدوري سيلفر وسلفه الراحل ديفيد ستيرن "شكرا لكما للسماح لي بأن أكون جزءاً من شيء لم أكن لأحلم بأن يكون أفضل من الليلة في مليون سنة".

وبات منذ البداية أن جيمس مصمم على حسم الرقم القياسي الثلاثاء بإنهائه الشوط الأول بعشرين نقطة قبل أن يضيف 16 في الربع الثالث.

إضافة إلى ألقابه الأربعة في الدوري، نال جائزة افضل لاعب في النهائي أربع مرات، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب للموسم أربع مرات أيضًا.

شارك في مباراة كل النجوم الاستعراضية (أول ستار) 19 مرة، ناهيك عن جائزة أفضل لاعب مبتدئ وميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في 2008 و2012.

في سن الـ18، أصبح جيمس أصغر لاعب في تاريخ الـ"درافت" عندما اختاره فريق مسقط رأسه، كليفلاند كافالييرز في المركز الأول عام 2003 وبقي في صفوفه حتى 2010.

انتقل إلى ميامي هيت حتى 2014، وأحرز معه لقب الدوري في 2012 و2013. عاد إلى كافالييرز وبقي معه حتى 2018، محرزا لقب 2016. توّج باللقب مع فريق ثالث مختلف، بعد قيادة ليكرز إلى التتويج عام 2020.

وكان جيمس الذي نجح في 13 من محاولاته العشرين في هذه الأمسية التاريخية، يمني النفس بأن يتصاحب هذا الانجاز مع انتصار هام لفريق يحاول تجنب الغياب عن الـ"بلاي أوف" لموسم ثانٍ توالياً، لكن ليكرز مني في النهاية بهزيمته الثلاثين في 55 مباراة رغم جهود "الملك" وراسل وستبروك الذي سجل 27 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى أنتوني ديفيس بـ13 نقطة.

وفي الجهة المقابلة، وصل ثلاثة لاعبين من ثاندر إلى العشرين نقطة أو أكثر، وهم شاي غيلجيوس ألكسندر (30) وجالن وليامس (25) وجوش غيدي (20)، ما ساهم في الفوز السادس والعشرين لثاندر الذي وصل الفارق بينه وبين مضيفه في إحدى فترات اللقاء إلى 15 نقطة، فيما كان أكبر فارق لصالح جيمس ورفاقه 5 نقاط.