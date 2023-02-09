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فترة انتقالات شتوية قياسية للأندية بإنفاق أكثر من 1.5 مليار دولار

9
FEBRUARY
2023
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حطّمت نافذة الانتقالات الشتوية 2023 الأرقام القياسية في الإنفاق بصرف الأندية لـ1.57 مليار دولار (نحو 1.46 مليار يورو) في كانون الثاني/يناير الماضي، وهي مبالغ لم يتم إنفاقها من قبل في كرة القدم وفقًا لأرقام نشرها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخميس.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الأموال التي أنفقتها الأندية، وخصوصًا الإنكليزية وتحديدًا تشلسي الذي دفع أموالا طائلة في الأسابيع الأخيرة من الشهر الماضي، تجاوزت الأرقام التي سُجلت قبل انتشار فيروس "كورونا" بزيادة 230 مليون دولار عن الرقم القياسي السابق الذي يعود تاريخه إلى كانون الثاني/يناير 2018.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان أن الأندية الإنكليزية وحدها استحوذت على 57.3% من إجمالي الإنفاق العالمي في كانون الثاني/يناير، بقيمة 898.6 مليون دولار (835 مليون يورو).

ولم يقدم الفيفا تقريراً عن كل نادٍ على حدة، لكن إنفاق تشلسي لأكثر من 300 مليون يورو هذا الشتاء (تعاقد على الخصوص مع الأوكراني ميخايلو مودريك، الأرجنتيني إنسو فرنانديس، الفرنسي بونوا بادياشيل ونوني مادويكي...) أدى بشكل خاص إلى تضخيم أرقام إنكلترا.

وتعد فرنسا ثاني أكبر دولة إنفاقًا حيث استثمرت أنديتها 131.9 مليون دولار (122.5 مليون يورو).

كما تم تحطيم الرقم القياسي في عدد الصفقات في نافذة الشتاء حيث تم تسجيل 4387 صفقة دولية لدى الرجال.

كما شهدت كرة القدم النسائية تسجيل أرقام قياسية جديدة في عدد الانتقالات والتي بلغت 341 صفقة، أي بزيادة 58.7% مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2022، وكذلك في القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات حيث تم إنفاق إجمالي 774300 دولار أميركي.

وبينما تصدّرت كولومبيا قائمة الدول المستقبلة للاعبات في الانتقالات الدولية بإجمالي 35 انتقالاً، تقاسمت الولايات المتحدة الأميركية والسويد المركز الأول على قائمة الدول المصدّرة إذ انتقلت من كل منهما 26 لاعبة.
 
ذُكر أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينشر فيفا تقريره الموجز بُعيد اختتام نافذة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير بهدف تقديم إضاءات على سوق الانتقالات الدولية في فئتي الرجال والسيدات.

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