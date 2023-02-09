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المغربي بونو مرشحاً لنيل جائزة أفضل حارس من فيفا

9
FEBRUARY
2023
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، قائمته النهائية لاختيار أفضل حارس مرمى للعام 2022، وضمّت حارس المنتخب المغربي وإشبيلية الإسباني ياسين بونو الذي برز مع "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022.
 
وكشف "فيفا" في قائمته النهائية عن الأسماء الثلاثة المرشّحة لنيل جائزة "الأفضل" في فئة حراس المرمى لدى الرجال، فكان إلى جانب بونو، البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، وبطل العالم مع منتخب الأرجنتين حارس أستون فيلا الإنجليزي إيميليانو مارتينيس.
 
وعلى عكس كورتوا الذي يتألّق على صعيد الأندية لكن توقّف مشواره المونديالي في الدور الأوّل مع إقصاء منتخب بلجيكا، ساهم بونو بوصول المغرب إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية ولمنتخب عربي، خصوصاً عندما صدّ ركلتين ترجيحيتين أمام إسبانيا في ثمن النهائي.
 
أما مارتينيس فكان أيضاً بطلاً في الركلات الترجيحية عندما حمل حلم ليونيل ميسي ورفاقه على كاهله أمام هولندا في ربع النهائي وفرنسا في المباراة النهائية.
 
وتُمنح هذه الجائزة تكريماً للأداء الاستثنائي للحراس في عالم كرة القدم بناء على تصويت مدربي وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.
 
ولدى السيدات، ضمّت قائمة المرشحات الألمانية آن كاترين بيرغر حارسة تشلسي الإنجليزي، الإنجليزية ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد، والتشيلية كريستيان إندلر حارسة ليون الفرنسي.
 
أما القائمتان النهائيتان للأسماء الثلاثة المرشحة لنيل جائزتي أفضل مدرب عن فئتي الرجال والسيدات، فسيتم إعلانها الخميس، بينما يُعلن الجمعة عن المرشحين الثلاثة لنيل جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وجائزة بوشكاش لأجمل هدف.
 
ويقام حفل منح جوائز "الأفضل" من فيفا، في 27 فبراير الحالي، بالعاصمة الفرنسية باريس.
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