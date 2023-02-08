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اختُتمت دورة دراسة المدربين(مستوى أول) بكرة السلة التي أقيمت على مدى ستة ايام في مدرسة الشانفيل (ديك المحدي) تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة وبتنظيم من الاتحاد اللبناني لكرة السلة .حاضر في الدورة المدرب الصربي ميلان كوتاراش.

وفي ختام الدراسة،وُزعّت الشهادات على المدربين الناجحين بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي الذي القى كلمة تمنى فيها التوفيق للمدربين في مسيرتهم التدريبية ومضيفاُ ان الاتحاد اللبناني وضع خطة منذ سنوات لتطوير السلك التدريبي وستلي الدورة العديد من الدورات (مستوى ثان وثالث).

بدوره، وضع عضو الاتحاد طوني ديب،الذي شارك في دورة الدراسة،رئيس الاتحاد في أجواء الدراسة ومراحلها وما تضمنته.