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عرض عربي "غير قابل للمنافسة" لشراء مانشستر يونايتد

8
FEBRUARY
2023
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر لم تعلن هويتها، أن مجموعة عربية تضم عددا من المستثمرين تخطط لتقديم عرض مالي كبير لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي .
 
ووفقا للصحيفة، فإن مجموعة "خاصة" من المستثمرين القطريين، ستقدم عرضا غير قابل للمنافسة خلال أيام قليلة.
 
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المجموعة القطرية ترى مانشستر يونايتد بمثابة "جوهرة تاج كرة القدم".
 
وأوضحت أن العرض القطري سيصل قبل منتصف فبراير الجاري: الموعد النهائي الذي حددته عائلة غليزر المالكة لأغلبية أسهم الشياطين الحمر.
 
وتقدمت شركة إينوس المملوكة لجيم راتكليف بعرض لشراء يونايتد الشهر الماضي بعد إعلان عائلة غليزر مالكة النادي، في نوفمبر، أنها تدرس الخيارات المتاحة ومنها البيع أو استثمارات جديدة.
 
ويستهدف مالكو مانشستر يونايتد الحصول على عرض يتجاوز 6 مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي، وهناك احتمال لتحمل أعباء ضخمة إضافية لإعادة تطوير ملعب "أولد ترافورد"، أو هدمه وبناء منشأة جديدة على أحدث طراز.
 
كما أكدت الصحيفة أن المجموعة القطرية مستعدة لصرف 2 مليار جنيه إسترليني لتطوير ملعب "أولد ترافورد" أو بناء ملعب جديد كما تنوي المجموعة القطرية مشاركة المشجعين في اتخاذ قرارات النادي، من أجل ذلك سيحصلون على آرائهم حول مستقبل الملعب الملقب بـ"مسرح الأحلام".
 
وكشفت "ديلي ميل" أن المجموعة تخطط لصفقات كبرى لوضعها تحت تصرف المدير الفني إريك تين هاغ.
 
يذكر أن آخر لقب ليونايتد كان في 2017 عندما نال لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
 
ويحتل فريق المدرب إريك تين هاغ المركز الثالث حاليا في الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة من 21 مباراة بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض 20 مباراة.
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