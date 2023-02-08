قرار من إدارة بايرن ميونخ بشأن أزمة الحارس مانويل نوير

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أفاد تقرير صادر عن صحيفة بيلد الألمانية بأن الحارس مانويل نوير قد يتعرض للعقاب من جانب بايرن ميونخ، ولكن بعد مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وأجرى نوير مقابلة انتقد فيها النادي البافاري بعد قرار إقالة صديقه ومدرب حراس المرمى لفترة طويلة توني تابالوفيتش ووصف الإقالة بالعار، مشيرا إلى أن القرار مزق قلبه، لتتحول تلك القصة إلى ما يشبه الفضيحة من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايرن ميونخ قررت تأجيل الاجتماع مع قائد النادي إلى ما بعد مباراة باريس منتصف هذا الشهر، حيث لا يريد النادي عمل أي إلهاء للمدرب يوليان ناجيلسمان وفريقه.

وهاجم أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ، لوثار ماتيوس، قائد البايرن الحالي نوير.

وكتب ماتيوس في عموده بسكاي سبورتس منتقدا الحارس: "تزلج بإهمال وأجرى مقابلة صحفية هاجم فيها النادي، لم يعد مقبولا قائدا للفريق".

ويغيب الحارس الألماني عن الفريق البافاري لنهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة إثر إصابته أثناء تزلجه.